Марка Livan анонсировала продажи в России еще двух моделей

В ходе презентации первой модели российской линейки марки Livan, компактного кроссовера X3 Pro, исполнительный директор "Ливэн Моторс Рус" Кун Шуай анонсировал старт продаж еще двух моделей бренда, который является по сути возрожденной маркой Lifan и дочерней компанией концерна Geely.

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В августе 2023 года компания планирует вывести наш рынок гольф-кроссовер X6 Pro (игрок сегмента С), а в сентябре 2023 года - модель S6 Pro - седан сегмента D.

Как сообщил Кун Шуай, планы компании по доле рынка на 2023 год - 1-1,5%, на 2024 год - 3-3,5%. До конца текущего года планируется продать 12 тысяч машин с учетом анонсированных Livan X6 Pro и Livan S6 Pro.

Как рассказали представители марки, для старших моделей бренда как опцию могут предложить полный привод, если появится соответствующий спрос, в то время как X3 Pro может быть только переднеприводным.

Как и в случае с X3 Pro (является перелицованной версией Geely Vision X3 Pro), в основе Livan X6 Pro и Livan S6 Pro лежат модели бренда Geely.

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Livan S6 Pro является переоформленной версией Geely Vision X6, в то время как Livan S6 Pro технически близок модели Geely Emgrand L, но имеет оригинальные дизайн и оснащение.

Хотя об этом пока не говорят официально, вероятнее всего Livan X6 Pro оснастят связкой 1,5-литрового бензинового мотора и 7-ступенчатого преселективного "робота". Под капотом Livan S6 Pro, как ожидается, окажется тот же 1,5-литровый бензиновый турбомотор, агрегатированной с той же роботизированной трансмиссией.