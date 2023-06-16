Stellantis перейдет на стандарт зарядки Tesla

Tesla получает больше потребителей для своего собственного стандарта зарядки. Ранее большинство электрокаров, которые продавались в Соединенных Штатах, были зависимы от порта зарядки CCS. Как пишет SPEEDME.RU, за последнее время такие компании как Ford и General Motors - два гиганта американской автомобильной промышленности - заявили, что они начнут использовать североамериканский стандарт зарядки Tesla (NACS).

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Теперь компания Stellantis, у которой есть ряд брендов, желающих начать активное производство электрокаров, в том числе Jeep, Dodge и Chrysler, вполне может последовать их примеру. В разговоре с журналистами компания подтвердила, что она также оценивает возможность реализации зарядного порта Tesla.