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Stellantis станет следующим, кто перейдет на стандарт зарядки Tesla

Tesla получает больше потребителей для своего собственного стандарта зарядки. Ранее большинство электрокаров, которые продавались в Соединенных Штатах, были зависимы от порта зарядки CCS. Как пишет SPEEDME.RU, за последнее время такие компании как Ford и General Motors - два гиганта американской автомобильной промышленности - заявили, что они начнут использовать североамериканский стандарт зарядки Tesla (NACS).

Stellantis перейдет на стандарт зарядки Tesla
© © Stellantis

Теперь компания Stellantis, у которой есть ряд брендов, желающих начать активное производство электрокаров, в том числе Jeep, Dodge и Chrysler, вполне может последовать их примеру. В разговоре с журналистами компания подтвердила, что она также оценивает возможность реализации зарядного порта Tesla.

Переход на порт зарядки NACS также позволит пользователям машин Stellantis получить доступ к сети нагнетателей Tesla. Следует отметить, что в настоящее время сеть Supercharger насчитывает 17 тысяч зарядных станций по всей территории Северной Америки.

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