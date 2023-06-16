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Xbox и Porsche представили линейку Xbox Series X из 6 уникальных консолей

Porsche празднует свое 75-летие. Компания совместно с Xbox выпустила ограниченную серию Xbox Series X с гоночной раскраской, передает Сarscoops.com.

Xbox и Porsche представили линейку Xbox Series X из 6 уникальных консолей
© Carscoops.com

Портал отмечает, что что Xbox и ее поклонники знакомы с Porsche и возможностями ее высокопроизводительных автомобилей в гоночных играх, таких как Forza Horizon 5.

Благодаря объединению компании охватят глобальную аудиторию, «которая любит автомобили, игры и самовыражение», говорится в публикации.

Линейка будет состоять из 6 игровых приставок с уникальными дизайнами, добавляется в заметке.

Сarscoops.com

У игроков из США, Великобритании и Германии будет возможность принять участие в лотерее, чтобы выиграть консоли Xbox Series X Porsche.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что российские продавцы электроники и маркетплейсы обратили внимание на увеличение интереса со стороны россиян к игровым консолям в первом квартале текущего года.

В частности, в Ozon спрос на них вырос в 2,8 раза. Средний чек на эту категорию изменился в большую сторону на 24% год к году.

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