Xbox и Porsche представили линейку Xbox Series X из 6 уникальных консолей
Porsche празднует свое 75-летие. Компания совместно с Xbox выпустила ограниченную серию Xbox Series X с гоночной раскраской, передает Сarscoops.com.
Портал отмечает, что что Xbox и ее поклонники знакомы с Porsche и возможностями ее высокопроизводительных автомобилей в гоночных играх, таких как Forza Horizon 5.
Благодаря объединению компании охватят глобальную аудиторию, «которая любит автомобили, игры и самовыражение», говорится в публикации.
Линейка будет состоять из 6 игровых приставок с уникальными дизайнами, добавляется в заметке.
У игроков из США, Великобритании и Германии будет возможность принять участие в лотерее, чтобы выиграть консоли Xbox Series X Porsche.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что российские продавцы электроники и маркетплейсы обратили внимание на увеличение интереса со стороны россиян к игровым консолям в первом квартале текущего года.
В частности, в Ozon спрос на них вырос в 2,8 раза. Средний чек на эту категорию изменился в большую сторону на 24% год к году.