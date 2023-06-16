В Белоруссии планируют наладить сборку люксовых автомобилей Hongqi

В Белоруссии появится автосалон китайского люксового автомобильного бренда Hongqi. Также в этой стране планируется наладить сборку автомобилей этой марки, сообщает abw.by со ссылкой на представителя FAW Hongqi в республике Павла Садовникова.

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В данный момент команда наших специалистов находится на производстве Hongqi в китайском городе Урумчи, где планируется отправка первых пуско-наладочных машинокомплектов для нашей страны. К моему сожалению, Hongqi пока что мало известный бренд в нашей стране, но очень статусный в Китае», — приводит издание слова Садовникова.

По его словам, автосалон Hongqi открывается в Минске. На белорусский рынок выйдут пять моделей, собирать в Белоруссии планируется кроссовер HS5.