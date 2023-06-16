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Audi планирует выпускать новый электромобиль каждые два с половиной года

Специалисты Audi должны ускорить разработку новых машин для удовлетворения растущего спроса на электрокары, в первую очередь в Китае. Как пишет SPEEDME.RU, с таким заявлением выступил гендиректор германского автопроизводителя.

Audi планирует выпускать новый электрокар каждые два с половиной года
© Audi

Компании нужны новые и более короткие производственные циклы для областей связи и ПО. По словам Маркуса Дюсманна, он ожидает, что в скором времени срок разработки новой модели авто сократится до 2,5 лет. В настоящее время для разработки нового продукта компании надо более 48 месяцев.

Следует отметить, что в настоящее время Audi является дочерней компанией Volkswagen. И пока она отстает от других германских брендов, таких как BMW и Mercedes-Benz, в развороте в сторону аккумуляторных электромобилей.

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