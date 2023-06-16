Количество аварий с нетрезвыми водителями в Москве сократилось почти на треть
Количество аварий с участием нетрезвых водителяей в столице за пять месяцев этого года сократилось почти на треть. Как сообщает столичная Госавтоинспекция, количество таких ДТП уменьшилось на 27,6%.
С начала текущего года в Москве зарегистрировано 110 таких дорожно-транспортных происшествий. При этом количество погибших и раненых людей сократилось на 66,7% и 26,1% соответственно.
Как правило, дорожно-транспортные происшествия подобного рода вызывают серьезный резонанс в обществе. Для предотвращения ДТП и профилактики пьянства за рулем управление Госавтоинспекции города Москвы регулярно проводит профилактические рейды.
Надо сказать, что с началом летнего сезона, как правило, возрастает количество таких происшествий. По этой причине в разных регионах начинают активно проводить профилактические рейды по выявлению нетрезвых водителей. Причем проведением именно сплошных проверок на отдельных участках. С остановкой всех водителей подряд. Например, в Москве такие рейды анонсировали на все выходные дни, начиная с вечера пятницы до окончания воскресенья. О таких рейдах объявляли в ГИБДД Санкт-Петербурга, Красноярского края, Мурманской, Рязанской, Кировской, Иркутской, Ивановской, Костромской и Самарской областей.
Напомним, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Ему также придется уплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение - уголовная ответственность, которая предполагает также конфискацию машину. Но только у собственника.