Количество аварий с нетрезвыми водителями в Москве сократилось почти на треть

Количество аварий с участием нетрезвых водителяей в столице за пять месяцев этого года сократилось почти на треть. Как сообщает столичная Госавтоинспекция, количество таких ДТП уменьшилось на 27,6%.

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С начала текущего года в Москве зарегистрировано 110 таких дорожно-транспортных происшествий. При этом количество погибших и раненых людей сократилось на 66,7% и 26,1% соответственно.

Как правило, дорожно-транспортные происшествия подобного рода вызывают серьезный резонанс в обществе. Для предотвращения ДТП и профилактики пьянства за рулем управление Госавтоинспекции города Москвы регулярно проводит профилактические рейды.

Надо сказать, что с началом летнего сезона, как правило, возрастает количество таких происшествий. По этой причине в разных регионах начинают активно проводить профилактические рейды по выявлению нетрезвых водителей. Причем проведением именно сплошных проверок на отдельных участках. С остановкой всех водителей подряд. Например, в Москве такие рейды анонсировали на все выходные дни, начиная с вечера пятницы до окончания воскресенья. О таких рейдах объявляли в ГИБДД Санкт-Петербурга, Красноярского края, Мурманской, Рязанской, Кировской, Иркутской, Ивановской, Костромской и Самарской областей.