Угонщик на тракторе протаранил машину ДПС и скрылся

По его данным, в полицию поступило сообщение, что неизвестный тракторист похищает лесной торф у поселка Лисьи Ямки. Когда полицейские прибыли на место, чтобы его проверить, водитель фронтального погрузчика попытался опрокинуть в кювет патрульную машину. Сделать ему этого не удалось, однако он смог уехать в поле. Там ему преградили путь сотрудники ДПС, но он протаранил их автомобиль и скрылся.