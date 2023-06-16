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В Нижегородской области мужчина на угнанном погрузчике протаранил машину ДПС и скрылся

В Нижегородской области водитель угнанного с фермы трактора протаранил автомобиль ДПС и скрылся, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Угонщик на тракторе протаранил машину ДПС и скрылся
© Газета.Ru

По его данным, в полицию поступило сообщение, что неизвестный тракторист похищает лесной торф у поселка Лисьи Ямки. Когда полицейские прибыли на место, чтобы его проверить, водитель фронтального погрузчика попытался опрокинуть в кювет патрульную машину. Сделать ему этого не удалось, однако он смог уехать в поле. Там ему преградили путь сотрудники ДПС, но он протаранил их автомобиль и скрылся.

Фронтальный погрузчик позднее удалось обнаружить. Выяснилось, что самоходная машина была угнана с фермы в Кстовском районе. Поиски водителя продолжаются.

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