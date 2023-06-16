Чат-бот ChatGPT появится на автомобилях Mercedes-Benz

Владельцы автомобилей Mercedes-Benz в США смогут использовать ChatGPT. Чат-бот выступит дополнением к основному ассистенту. Он умеет поддерживать естественный диалог и давать развернутые ответы на любые вопросы. Бета-тестирование продлится три месяца. Результаты будут проанализированы и использованы для дальнейшего улучшения языковой модели.

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Компания Mercedes-Benz решила добавить в свои автомобили чат-бота ChatGTP. Бета-тестирование голосового помощника начнется в США и продлится около трех месяцев. Доступ к языковой модели будет реализован через службу Microsoft Azure OpenAI, но «Мерседес» сохранит контроль за всеми процессами, связанными с обработкой данных. ChatGPT не заменит, а дополнит бортового ассистента. Он лучше понимает естественную речь и обладает гораздо более обширной базой знаний, поэтому сможет давать развернутые ответы на абсолютно любые вопросы.

Разумеется, все разговоры с ChatGPT Mercedes-Benz будет записывать и анализировать. Данные обещают хранить в обезличенной форме где-то на облачном сервере, используя их лишь для ранжирования. На основе полученной информации выработают стратегию развертывания генеративных языковых моделей на других рынках, и вдобавок у компании будет глубокое понимание того, в каком направлении развивать голосового ассистента.