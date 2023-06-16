$83.96-0.3690.97-0.10

АвтоВАЗ рассказал, сколько автомобилей соберет в Санкт-Петербурге

Компания АвтоВАЗ раскрыла производственный план новой площадки в Санкт-Петербурге. В следующем году она планирует собрать там от 30 до 35 тысяч автомобилей, сообщил ТАССу глава АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В 2025 году темпы сборки Lada ускорятся: производство собираются нарастить до 50 тысяч машин или чуть больше. Выпускать их будут на бывшем заводе Nissan, который в мае окончательно передали АвтоВАЗу.

АвтоВАЗ рассказал, сколько машин сможет собрать в Санкт-Петербурге
© АвтоВАЗ

Дальнейшее развитие петербургского производства АвтоВАЗа будет зависеть от того, как поведет себя российский авторынок. А именно — от скорости восстановления спроса, сказал Соколов на ПМЭФ.

В целом же компания планирует увеличить темп сборки автомобилей на 32 процента в следующем году. С конвейера только в Тольятти по плану сойдут 550 тысяч машин: часть из них отправятся в такси и каршеринг, которые по поручению президента Владимира Путина начнут переводить на отечественный автопром. Общий план АвтоВАЗа на нынешний год, для сравнения, слегка превышает 400 тысяч автомобилей.

«Первенцем» экс-завода Nissan, который теперь носит название «Лада Санкт-Петербург», станет городской кроссовер Lada X-Cross 5 (он же FAW Bestune T77). Производство должно стартовать уже завтра — 17 июня. На рынок российско-китайская модель выйдет в двух комплектациях, и в «топе» получит 12-дюймовую цифровую «приборку», адаптивный круиз-контроль и систему слежения за состоянием водителя.

Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбомотором на 160 лошадиных сил, которому положены «механика» либо «робот». Привод у автомобиля только передний. Стоимость, по прогнозам экспертов, составит чуть меньше двух миллионов рублей.

Motor.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители