АвтоВАЗ рассказал, сколько машин сможет собрать в Санкт-Петербурге

Компания АвтоВАЗ раскрыла производственный план новой площадки в Санкт-Петербурге. В следующем году она планирует собрать там от 30 до 35 тысяч автомобилей, сообщил ТАССу глава АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В 2025 году темпы сборки Lada ускорятся: производство собираются нарастить до 50 тысяч машин или чуть больше. Выпускать их будут на бывшем заводе Nissan, который в мае окончательно передали АвтоВАЗу.

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Дальнейшее развитие петербургского производства АвтоВАЗа будет зависеть от того, как поведет себя российский авторынок. А именно — от скорости восстановления спроса, сказал Соколов на ПМЭФ.

В целом же компания планирует увеличить темп сборки автомобилей на 32 процента в следующем году. С конвейера только в Тольятти по плану сойдут 550 тысяч машин: часть из них отправятся в такси и каршеринг, которые по поручению президента Владимира Путина начнут переводить на отечественный автопром. Общий план АвтоВАЗа на нынешний год, для сравнения, слегка превышает 400 тысяч автомобилей.

«Первенцем» экс-завода Nissan, который теперь носит название «Лада Санкт-Петербург», станет городской кроссовер Lada X-Cross 5 (он же FAW Bestune T77). Производство должно стартовать уже завтра — 17 июня. На рынок российско-китайская модель выйдет в двух комплектациях, и в «топе» получит 12-дюймовую цифровую «приборку», адаптивный круиз-контроль и систему слежения за состоянием водителя.