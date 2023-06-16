Гиперкар Koenigsegg установил рекорд в упражнении 0-400-0 км/ч

Разгон до 400 километров в час с последующей полной остановкой заняли у супергибрида 28,81 секунды — на секунды меньше, чем у Nevera. Заодно Regera побила собственный рекорд. За это нужно благодарить ровное полотно взлетно-посадочной полосе аэропорта Эребру, цепкие шины Michelin и трансмиссию Koenigsegg Direct Drive.

© Motor.ru / Koenigsegg

Меньше месяца потребовалось Koenigsegg, чтобы вернуть себе звание рекордсмена в упражнении 0—400—0, то есть разгон с места до 400 километров в час с последующей полной остановкой. На всё про всё супергибрид Regera потратил 28,81 секунды, оказавшись на 1,12 секунды быстрее Rimac Nevera.

При этом «швед» выиграл и в начальном ускорении: 20,68 секунды против 21,31. Заезды прошли на взлетно-посадочной полосе аэропорта Эребру, причем, как и Nevera, шведский гиперкар был обут в омологированные шины Michelin Pilot Sport Cup 2R.

В движение Regera приводит бензоэлектрическая силовая установка из битурбодвигателя V8 5.0, трёх электромоторов и уникальной трансмиссии Koenigsegg Direct Drive, включающей гидравлическую муфту с изменяемой степенью проскальзывания и главную передачу с фиксированным передаточным числом.

Суммарная отдача — 1500 лошадиных сил и 2000 Нм крутящего момента. С места до ста Regera разгоняется за 2,8 секунды. Максимальная скорость — 410 километров в час.

Koenigsegg

Koenigsegg

В противовес гиперкару углеродной эры на Rimac Nevera стоят четыре электромотора с комбинированной отдачей 1914 лошадиных сил и 2360 Нм крутящего момента. Их питает интегрированный в структуру углепластикового монокока батарейный блок емкостью 120 киловатт-часов.