В России появился кроссовер Subaru Forester

Российские дилеры приступили к продажам Subaru Forester с мотором 2.5 2023 года выпуска. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующие объявления в классифайдах.

В частности, один из автомобильных салонов из Нижнего Новгорода продает кроссовер в комплектации Elegance. Ее стоимость составляет 4,7 млн рублей. Машине дали 18-дюймовые колесные диски, датчик усталости водителя, вспомогательные электронные системы (включая ассистент при старте в гору и контроль слепых зон), а также двухзонный климат-контроль и кожаную отделку салона.

Автомобиль получил бензиновый оппозитный мотор 2.5 мощностью 185 л.с., вариатор и полный привод.

Аналогично оснащенный автомобиль с теми же агрегатами предлагается в Воронеже. Машина стоит 4,9 млн рублей. 5 млн рублей придется отдать за более богато оснащенный Forester в исполнении Premium ES в Екатеринбурге.