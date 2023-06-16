Подсчитана стоимость владения кроссовером «Москвич»
Стало известно, во сколько обойдется владение кроссовером «Москвич 3». По подсчетам портала «Цена Авто», за пять лет эксплуатации бензинового «Москвича» его хозяин потратит на машину чуть меньше миллиона рублей — а именно, около 910 тысяч. Это почти половина начальной стоимости кроссовера, которая сегодня стартует с 1 992 000 рублей.
В расчетах за основные регионы эксплуатации приняли Москва и Подмосковьем, а возраст и стаж водителя составили 35 и 10 лет соответственно.
Порядка 910 тысяч рублей на содержание «Москвича 3» будет потрачено, если за пять лет он наездит 100 тысяч километров. За месяц при этом владелец выложит 15,2 тысячи рублей, а один километр пробега обойдется в 9,1 рубля. Отмечается, что это расчет для кроссовера с вариатором, однако «механика» результат почти не меняет: с ней километр стоит девять рублей ровно.
Около половины, или 45 процентов всех денег придется потратить на бензин. Еще 30 процентов уйдет на оформление страховых полисов (пять процентов на ОСАГО и 25 процентов на каско). Порядка 16 процентов от общей суммы — это стоимость техобслуживания, восемь процентов — цена сезонных шин и транспортный налог.
Производство нового «Москвича» на столичном заводе, где до этого выпускали Renault, стартовало полгода назад. За это время возрожденная марка смогла преодолеть отметку в 2,5 тысячи проданных машин — как топливных «Москвич 3», так и электрических «Москвич 3е». Бензиновый вариант пользуется большей популярностью, чем «зеленый» стоимостью 3,5 миллиона рублей.
«Москвичи» активно скупают таксопарки и каршеринговые сервисы: завод получил заказы от «Ситимобил», «Таксовичкофф» и BelkaCar. Кроме этого, российско-китайские машины заступают на службу в ГИБДД и Росгвардию.