Сбер организует автопробег протяженностью более 3,5 тыс. км

«Крым - уникальный сплав климата, истории, культур и традиций разных народов, а также комплексной системы оздоровления, поэтому он всегда останется одним из самых востребованных направлений для отдыха россиян. Сейчас активно растет количество отдыхающих на полуострове, которые приезжают именно на автомобиле. Более того, такое путешествие имеет уйму преимуществ - многие впервые проезжают Крымский мост, знакомятся с увлекательными туристическими и культурными достопримечательностями нашей страны, при этом наслаждаясь отличной дорогой. Курорт ведет активную работу в продвижении бренда региона, туристической привлекательности полуострова и мы рады, что последней точкой автопробега стал именно Крым. Благодаря таким проектам больше людей смогут узнать и раскрыть для себя красоту и многогранность полуострова, его исторические и природные достопримечательности. Для нас большая честь пригласить всех участников автопробега провести финальный вечер вместе и насладиться теплым южным гостеприимством!»