Самый дешевый кроссовер Hyundai получил внушительное оснащение

Компания Hyundai раскрыла оснащение самого дешевого кроссовера для Индии. Несмотря на то, что модель Exter позиционируется как бюджетная, набор оснащения у нее оказался довольно внушительным. Судя по фотографиям салона, она получит пусть и небольшую, но цифровую панель приборов, мультимедийную систему, которая управляется голосом и обновляется «по воздуху», и стильную рельефную отделку передней панели с яркими акцентами. Известно, что Exter станет самым доступным кроссовером Hyundai на индийском рынке — на него уже можно оформить заказ, внеся депозит в размере 11 тысяч рупий (10,5 тысячи рублей).

© Motor.ru / Hyundai

Стоимость модели в Hyundai пока не обнародовали, но пообещали, что она будет примерно на 20 процентов дешевле обновленного Venue, стартовая цена которого составляет 750 тысяч рупий (эквивалент 710 тысяч рублей). Exter предложат с 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 83 лошадиных сил в связке с механической коробкой передач либо «роботом», а в перспективе ожидается и 1,0-литровый турбомотор.

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Согласно новой информации, которую приводит Autocar India, в салоне у Exter появятся 4,2-дюймовая виртуальная панель приборов, восьмидюймовый экран мультимедийной системы, а сам интерьер будет выполнен в черном цвете с зелеными акцентами. В список оснащения войдут встроенный видеорегистратор с двумя камерами и круиз-контроль.