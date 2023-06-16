В ГИБДД готова внедрить возможность предъявления прав в виде цифрового кода

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин заявил, что ГИБДД готова к тому, чтобы ввести возможность предъявления водительских прав и СТС в виде цифрового кода. Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

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Он также отметил, что такие эксперименты провели в Татарстане и Московском регионе.

«Мы как Госавтоинспекция готовы к такому введению, вопрос за законодателями. Как только соответствующая инфраструктура в целом в РФ будет готова, мы с удовольствием будем пользоваться», — сказал он.