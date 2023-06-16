В ГИБДД готова внедрить возможность предъявления прав в виде цифрового кода

В ГИБДД заявили о готовности внедрить возможность предъявления прав в виде цифрового кода
Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин заявил, что ГИБДД готова к тому, чтобы ввести возможность предъявления водительских прав и СТС в виде цифрового кода. Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.
Он также отметил, что такие эксперименты провели в Татарстане и Московском регионе.
«Мы как Госавтоинспекция готовы к такому введению, вопрос за законодателями. Как только соответствующая инфраструктура в целом в РФ будет готова, мы с удовольствием будем пользоваться», — сказал он.
В ноябре прошлого года стало известно, что появилась возможность предъявить водительское удостоверение инспектору ГИБДД в электронном виде в приложении «Госуслуги Авто». Само изображение водительских прав вместе с фото водителя подгружается в приложение автоматически из базы Госавтоинспекции. Предъявить его и свидетельство о регистрации автомобиля в виде QR-кодов можно нажатием одной кнопки.