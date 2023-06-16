Рассекречен электроуниверсал Nio ET5 Touring с автопилотом

Компания Nio представила электрический универсал ET5 Touring.

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Он базируется на шасси седана ET5 и оснащен двухмоторной силовой установкой с комбинированной отдачей 490 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Для новинки заявлены панорамная крыша, девять ездовых режимов, а также автопилотом Nio Autonomous Driving с 33 датчиками и вычислительной платформой на четырех чипах Nvidia Drive Orin. Продавать модель будут в Китае и странах Европы. Цена в Поднебесной — от 298 тысяч юаней, что соответствует 3,5 миллиона рублей.

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Универсал Nio ET5 Touring разработан с прицелом на европейский рынок. Прямых конкурентов у него пока нет, зато косвенных хоть отбавляй. На их фоне китайская пятидверка действительно выглядит интересно, хотя, по сути, это седан ET5 в другой обертке.

Кузов ET5 Touring представляет собой микс из алюминия и высокопрочной стали. Ради снижения массы задний подрамник сделан полым, а пороги собраны из профилей. Заявленная жесткость на кручение — 32 000 Нм/градус, как у дорестайлингового BMW X3 (G01), но меньше, чем у обычного ET5.

Подвеска спереди — на поперечных рычагах, сзади — пятирычажка. На обеих осях стоят гидравлические отбойники. Двухмоторная силовая установка ET5 Touring выдает 490 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, позволяя разгоняться с нуля до ста за четыре секунды ровно.

Тормозной путь со 100 километров в час равен 33,9 метра, за что надо благодарить четырёхпоршневые алюминиевые фиксированные суппорты и безазбестовые органические колодки Hella серии NAO, фрикционный материал которых состоит из различных волокон и керамики.

Nio

Обтекаемый силуэт универсала обеспечивает низкий коэффициент сопротивления воздуху — 0,25. А статическое распределение массы 50:50 и низкий центр тяжести положительно влияют на управляемость. Режимов движения девять: помимо стандартных Eco, Comfort, Sport, Sport+ и Custom сюда входят так называемые сценарные, Snow, Sand, Wet и Trailer. ET5 Touring оснащен семью подушками безопасности, в том числе центральной, между водителем и пассажиром; панорамной крышей площадью 1,35 квадратного метра с изменяемой прозрачностью; а также автопилотом Nio Autonomous Driving.

Nio

Набор датчиков системы называется Nio Aquila. В него входят лидар (дальность — 500 м), семь 8-мегапиксельных камер (видят машины на расстоянии до 687 м, а пешеходов — до 283), четыре светочувствительные трехмегапиксельные, камера контроля состояния водителя, пять радаров миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых датчиков, GNSS, блок инерциальных измерений и поддержка протокола связи V2X. Обработка данных возложена на компьютер Adam с четырьмя чипами Nvidia Drive Orin общей производительностью 1016 TOPS.

Nio

Заявлена поддержка 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, UWB, NFC, объёмного звука Dolby Atmos и профессионального аудиокодека Dirac Pro. Кроме того, развлекательная консоль ET5 Touring совместима с AR/VR-очками, которые создают 201-дюймовый виртуальный экран на расстоянии шести метров от зрителя.

Задние сиденья универсала складываются в пропорции 40:20:40. Максимальный объем багажника — 1300 литров, и вдобавок ним есть ещё 42 литра в отсеке под полом.

Nio