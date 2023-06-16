«Автотор» в 2023 году поставит на конвейер 20 новых моделей

В 2023 году автомобильный завод “Автотор” организует массовый выпуск машин. В общей сложности на конвейере будет стоять 20 моделей.

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Расширение производства на “Автоторе” позволяет пополнять автомобильный рынок России. Сейчас на предприятии выпускают 5 моделей. Они заменяют собой марки, которые больше не представлены в продаже официально.

После ухода иностранных брендов, предприятию пришлось искать новых партнеров из разных стран. Большую поддержку оказали компании из Китая. Напомним, что ранее на “Автоторе” занимались выпуском автомобилей брендов BMW, KIA и Hyundai.

Сейчас на предприятии организована сборка транспортных средств BAIC, Kaiyi и SWM. Автомобили выпускаются в режиме промышленной сборки на основе уже сваренного и окрашенного кузова. Кроме того, существует частичная локализация комплектующих.

Представители завода сообщили, что к концу 2023 года будет организована сборка 20 моделей. Они входят в самые разные сегменты рынка. По предварительным данным, все они будут относиться к числу китайских брендов. Производственная мощность предприятия “Автотор” в Калининграде составляет 250 000 автомобилей в год.

Акцент в ближайшее время будет сделан на машины, оснащенные электрическими силовыми установками. Именно для них готовят запас комплектующих и повышают уровень локализации.