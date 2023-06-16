В России поступили в продажу Infiniti QX60 по цене от 6,2 млн рублей

Автодилеры в разных регионах России выставили на продажу кроссоверы Infiniti QX60 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились в классифайдах.

Автосалон из Новосибирска просит 6,2 млн рублей за автомобиль с мотором 3.5 (299 л.с.), автоматической трансмиссией и полным приводом. Машина произведена для рынка США, указано в объявлении.

Компания из подмосковного Красногорска предлагает QX60 из ОАЭ за 7,4 млн рублей. Это автомобиль с мотором 3.5 (279 л.с.), автоматом и полным приводом в комплектации Luxe оснащен креслами с кожаной обивкой белого цвета. В наличии трехзонный климат-контроль и люк.