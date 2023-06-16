$83.96-0.3690.97-0.10

В России поступили в продажу Infiniti QX60 по цене от 6,2 млн рублей

Автодилеры в разных регионах России выставили на продажу кроссоверы Infiniti QX60 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились в классифайдах.

В России поступили в продажу Infiniti QX60 по цене от 6,2 млн рублей
© Газета.Ru

Автосалон из Новосибирска просит 6,2 млн рублей за автомобиль с мотором 3.5 (299 л.с.), автоматической трансмиссией и полным приводом. Машина произведена для рынка США, указано в объявлении.

Компания из подмосковного Красногорска предлагает QX60 из ОАЭ за 7,4 млн рублей. Это автомобиль с мотором 3.5 (279 л.с.), автоматом и полным приводом в комплектации Luxe оснащен креслами с кожаной обивкой белого цвета. В наличии трехзонный климат-контроль и люк.

Крупный автодилер из Москвы предлагает QX60 с аналогичными агрегатами за 8 млн рублей. Автомобиль в комплектации Luxe снабжен климат-контролем, светодиодными фарами, электроприводами сидений, 20-дюймовыми колесными дисками.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители