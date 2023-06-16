Новый Toyota Land Сuiser может получить три разные версии

Буквально несколько дней назад представители Toyota сообщили о том, что в Европе и США готовится появление нескольких вариантов Land Cruiser. Как сообщает SPEEDME.RU, скорее всего на американском рынке Land Cruiser выйдет в версии Prado.

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На североамериканском рынке автомобиль может получить название Land Cruiser 250. Тем временем японские СМИ информируют о возможном сюрпризе.