Новый Toyota Land Сuiser может получить три разные версии

Новый Toyota Land Сuiser получит сразу три разных варианта
Буквально несколько дней назад представители Toyota сообщили о том, что в Европе и США готовится появление нескольких вариантов Land Cruiser. Как сообщает SPEEDME.RU, скорее всего на американском рынке Land Cruiser выйдет в версии Prado.
На североамериканском рынке автомобиль может получить название Land Cruiser 250. Тем временем японские СМИ информируют о возможном сюрпризе.
Сообщают, что Toyota якобы подготовила не менее трех отличающихся внешностью вариантов для будущего поколения знаменитого внедорожника. В компании пока никак не прокомментировали эту новость.