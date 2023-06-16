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Skoda анонсировала выход электрического фургона Skoda Roadiaq в этом месяце

Как сообщает SPEEDME.RU, новый автомобиль от Skoda Apprentice получил название Skoda Roadiaq. Эксперты отмечают, что оно говорит о духе исследователей, что соответствует «Let’s Explore». Электрический SUV был превращен в многофункциональный мобильный офис и кемпер 29 студентами Центра ученичества Skoda в Млада-Болеславе.

Skoda анонсировала выход в июне электрического фургона Roadiaq
© skoda-storyboard.com

Roadiaq оснащен экологически чистыми материалами, а также полным приводом, что позволяет доставлять цифровых номадов куда угодно. В процессе создания автомобиля студенты получали поддержку от преподавателей и специалистов из разных отделов Skoda, таких как дизайн, техническое развитие, производство и информационные технологии, а также от сторонних специалистов по переоборудованию автофургонов.

Основные размеры базового автомобиля остались неизменными. Официальная презентация нового Skoda Roadiaq запланирована на июнь 2023 года.

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