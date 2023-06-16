Chery начала принимать в России заказы на седан Arrizo 8

Компания Chery объявила о старте приема предзаказов на седан Arrizo 8 в России. Автомобиль, выступающий в одном классе с ушедшей Toyota Camry, в России ждут с осени минувшего года. Chery обещала вывести его на рынок в феврале-марте 2023-го, но «восьмерка» припозднилась: в итоге предзаказ начали принимать только сейчас, а дату полноценного старта продаж сообщат в конце июня. Цена китайского бизнес-седана уже известна и стартует с 3 399 900 рублей.

© Motor.ru / Chery Arizzo 8

Оставить заявку на покупку Chery Arrizo 8 можно на сайте китайской марки, а также у официальных дилеров. Перед приобретением, правда, придется вступить в Telegram-канал поклонников модели, отмечают в пресс-службе марки. Цена Arrizo 8 в базовой комплектации Prestige составляет 3 399 900 рублей, вариант Ultimate обойдется в 3 499 900 рублей, а лимитированная версия Ultimate SE — в 3 549 900 рублей.

Дата старта продаж пока неизвестна: ее обещают объявить на презентации в конце июня. Тогда же Chery устроит публичный показ самого дорого исполнения Ultimate SE.

В «базе» китайский седан может похвастаться двухцветными колесами, полностью светодиодной оптикой, противотуманками и повторителями поворотов. Есть адаптивный круиз-контроль с автоматическим торможением и помощник при езде в пробке. В салоне — кластер экрана мультимедийной системы и приборной панели общей диагональю 24,6 дюйма, а также аудиосистема с восемью динамиками.

В версии Ultimate добавлены панорамная крыша с люком, система помощи при смене полосы движения и другие ассистенты. Эйрбегов здесь 10, а динамиков аудиосистемы — 12.