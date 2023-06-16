Представлен электроседан Roewe D7 с запасом хода 610 километров

Марка Roewe показала электрический седан с запасом хода 610 километров. Он называется D7 и построен на модульной архитектуре Nebula. Согласно базе данных Минпрома КНР, седан получит одномоторную силовую установку и две батареи. Также ему достанутся выдвижные ручки дверей и автопилот с лидарами, встроенными в основные блоки передней оптики.

© Motor.ru / Roewe

Седан Roewe D7 использует платформу Nebula, которая, помимо него и MG Mulan, ляжет в основу еще 14 моделей SAIC. Электромотор один, он установлен на задней оси и развивает 197 либо 211 лошадиных сил. На выбор — две батареи: литий-железо-фосфатная и NMC, обеспечивающие дальность хода 510 и 610 километров по циклу CLTC. Четырехдверка получит выдвижные ручки дверей и автопилот на базе лидаров.

Roewe

Roewe

Длина, ширина и высота D7 — 4890x1872x1510 миллиметров. Колесная база равна 2810 миллиметрам, хотя «тележка» Nebula позволяет растягивать её до 3100 миллиметров. Салон седана обещают сделать просторным — на втором ряду будет удобно даже пассажирам ростом 180 сантиметров. Суммарный объем переднего и заднего багажников — 447 литров.