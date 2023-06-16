В «АвтоВАЗ» объяснили проблемы с Lada Aura у Грефа

Lada Aura не завелась у главы Сбербанка Германа Грефа, поскольку после пробного заезда машину оставили с включенной передачей. Об этом ТАСС сообщили в «АвтоВАЗе».

Инцидент произошел после делового завтрака «Сбера» в рамках ПМЭФ. Греф и глава Минфина Антон Силуанов решили протестировать новый автомобиль на базе модели Vesta — Lada Aura и в первый раз все прошло хорошо, но во второй машина не завелась. Министр финансов вышел из седана, открыл капот, осмотрел его, что-то сделал и автомобиль под аплодисменты снова завелся.