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В «АвтоВАЗ» объяснили проблемы с Lada Aura у Грефа

Lada Aura не завелась у главы Сбербанка Германа Грефа, поскольку после пробного заезда машину оставили с включенной передачей. Об этом ТАСС сообщили в «АвтоВАЗе».

В «АвтоВАЗ» объяснили проблемы с Lada Aura у Грефа
© РИА Новости

Инцидент произошел после делового завтрака «Сбера» в рамках ПМЭФ. Греф и глава Минфина Антон Силуанов решили протестировать новый автомобиль на базе модели Vesta — Lada Aura и в первый раз все прошло хорошо, но во второй машина не завелась. Министр финансов вышел из седана, открыл капот, осмотрел его, что-то сделал и автомобиль под аплодисменты снова завелся.

«После остановки машину оставили с включенной передачей. Сработала защита, она не завелась, пока коробку передач не перевели в нейтральное положение», — объяснили произошедшее в пресс-службе «АвтоВАЗ».

Напомним, что Lada Aura была представлена в рамках выставки в Сочи 8 июня. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

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