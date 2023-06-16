"Автотор" планирует выпуск машин на газомоторном топливе в Калининграде

Российский автомобильный холдинг "Автотор" проработает вопрос выпуска автомобилей на газомоторном топливе в Калининграде в рамках соглашения, заключенного в пятницу на ПМЭФ между компанией, правительством Калининградской области, "Газпромом" и Минпромторгом РФ. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Одна из задач соглашения - расширение линейки производимых в России газомоторных автомобилей. "Автотор Холдинг" проработает вопрос организации производства таких автомобилей на своей промышленной площадке в Калининграде", - говорится в сообщении.

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Минпромторг России рассмотрит возможность оказания предприятию мер государственной поддержки. "Газпром" изучит возможности для расширения в регионе газозаправочной инфраструктуры. Компания также готова обеспечить производственную площадку компонентами газового оборудования, которое выпускается в России при участии ООО "Газпром газомоторные системы". Правительство Калининградской области будет содействовать "Газпрому" в выделении земельных участков под размещение газозаправочных станций и создаст условия для увеличения парка региональной техники на газе, уточняется в сообщении пресс-службы.

Антон Алиханов отметил высокий потенциал рынка газомоторного топлива для Калининградской области и важность этого направления для строительства "зеленой", экологически дружественной экономики в регионе. "Количество транспорта, который использует природный газ в качестве топлива, растет. В 2015 году в Калининградской области было зарегистрировано всего 20 газомоторных автомобилей, на сегодняшний день эта цифра составляет более 1,6 тыс. единиц и к концу 2024 года прогнозируется свыше 2,5 тыс. машин. Постепенно развивается сеть автомобильных газозаправочных станций. Для стимулирования спроса установлена нулевая ставка транспортного налога для организаций, имеющих транспорт на газомоторном топливе и для физлиц - владельцев электромобилей", - цитирует губернатора пресс-служба.

Председатель Совета директоров "Автотора" Валерий Горбунов отметил, что компания создает необходимые мощности и обеспечивает технические возможности как для производства автомобилей, работающих с использованием природного газа, так и для глубокой локализации самого газобаллонного оборудования, включая литье и мехобработку отдельных элементов.