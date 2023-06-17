Range Rover SV получит обновленную линейку двигателей в 2024 году

Land Rover пересмотрел линейку двигателей Range Rover SV следующего модельного года. Вариант V8 объемом 4,4 л теперь гибридизирован, и на рынок выходит новый V8 мощностью 606 л.с.

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3,0-литровый шестицилиндровый PHEV был оптимизирован и теперь развивает мощность до 542 л.с. Автомобилю требуется 4,8 секунды, чтобы разогнаться с нуля до 97 км/ч. Запас хода на одной зарядке составляет 82 км.