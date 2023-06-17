Ferrari посвятила победе в Ле-Мане особую ливрею SF90 Stradale
В 2023 году в гонки на выносливость вернулась заводская команда Ferrari, которая не участвовала в состязаниях спортпрототипов полвека. После 50-летнего отсутствия итальянский коллектив с первой попытки покорил культовую гонку на выносливость «24 часа Ле-Мана» — в год 100-летия марафона новейший гиперкар Ferrari 499P принёс команде Ferrari AF Corse победу. Теперь марка решила разделить этот успех с владельцами супергибрида Ferrari SF90 Stradale.
В рамках большого гоночного уик-энда во Франции, который завершился 10-й в истории победой Ferrari в общем зачёте, итальянский автопроизводитель анонсировал особую схему окраски дорожного гиперкара SF90 Stradale. Ливрея стилизует модель под гоночный 499P. Основной алый цвет Rosso Le Mans дополнен вертикальными и горизонтальными полосами жёлтого оттенка Giallo Modena.
Крыша окрашена в чёрный цвет, на капот и двери вручную нанесены стартовые номера «50» победоносного прототипа и логотип чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC, а на переднем сплиттере расположен итальянский триколор. Интерьер новой версии отличает вставка с флагом Италии на рулевом колесе и памятная табличка в честь возвращения Ferrari в гонки спортпрототипов.
Базовая Ferrari SF90 Stradale имеет 4,0-литровый V8, дополненный сразу тремя электромоторами. Суммарная отдача силовой установки составляет 1000 сил и 800 Нм, реализовать которые помогает полный привод. Технически спецверсия ничем не отличается от исходной модификации. Заявлено, что гоночная ливрея доступна «избранному числу клиентов», но ни их количество, ни стоимость особой окраски не раскрываются.