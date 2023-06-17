Ferrari посвятила победе в Ле-Мане особую ливрею SF90 Stradale

В 2023 году в гонки на выносливость вернулась заводская команда Ferrari, которая не участвовала в состязаниях спортпрототипов полвека. После 50-летнего отсутствия итальянский коллектив с первой попытки покорил культовую гонку на выносливость «24 часа Ле-Мана» — в год 100-летия марафона новейший гиперкар Ferrari 499P принёс команде Ferrari AF Corse победу. Теперь марка решила разделить этот успех с владельцами супергибрида Ferrari SF90 Stradale.

© Ferrari

В рамках большого гоночного уик-энда во Франции, который завершился 10-й в истории победой Ferrari в общем зачёте, итальянский автопроизводитель анонсировал особую схему окраски дорожного гиперкара SF90 Stradale. Ливрея стилизует модель под гоночный 499P. Основной алый цвет Rosso Le Mans дополнен вертикальными и горизонтальными полосами жёлтого оттенка Giallo Modena.

Крыша окрашена в чёрный цвет, на капот и двери вручную нанесены стартовые номера «50» победоносного прототипа и логотип чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC, а на переднем сплиттере расположен итальянский триколор. Интерьер новой версии отличает вставка с флагом Италии на рулевом колесе и памятная табличка в честь возвращения Ferrari в гонки спортпрототипов.

Ferrari

Ferrari