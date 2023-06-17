Универсал BMW M3 сделали 650-сильным и украсили «звёздным небом»

Тюнинговое ателье Manhart, известное своими проектами на базе преимущественно немецких моделей, представило свою очередную работу. На сей раз специалисты взяли за основу для нового проекта первый в истории BMW «заряженный» универсал M3 — компания адаптировала к версии Touring те же доработки, что ранее были подготовлены для седана этой модели. В итоге получился Manhart MH3 650 Touring — самый мощный универсал в гамме немецкого тюнинг-ателье.

© Manhart

Мощность рядного 3,0-литрового 6-цилиндрового бензинового турбомотора за счёт блока управления MHtronik и выхлопной системы Remus увеличили с базовых 510 лошадиных сил и 650 Нм сразу до 650 сил и 800 Нм.

Прочие технические доработки подразумевают лишь спортивные пружины H&R с занижением клиренса. Универсал получил разноразмерные 20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади диски Yido Performance.

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart