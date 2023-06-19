Проезд по платным дорогам может подрожать уже в следующем месяце

Проезд по платным трассам в России может подорожать второй раз за полгода. О том, что «Автотор» обсудит увеличение тарифов на проезд по платным дорогам, РБК рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. Он не уточнил, насколько вырастут цены, но отметил, что пересмотр тарифов может произойти уже в июле этого года. Если стоимость за проезд увеличат, то это будет второе подорожание за последние полгода — в предыдущий раз цены переписывали в феврале.

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Февральская корректировка тарифов привела к тому, что проезд легковых автомобилей по подмосковному участку М-1 «Беларусь» подорожал со 100–120 рублей до 140 рублей, по М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара — с 2,4–3 тысяч до 2,8–3,5 тысяч (в зависимости от дня недели), а по участку М-12 от ЦКАД до Орехово-Зуево — с 89 рублей до 99 рублей. В расчете за километр цены выросли в 2,6 раза, с трех рублей до 5–8 рублей.

Тогда же в феврале были утверждены и максимальные тарифы за проезд по платным федеральным дорогам и их отдельным участкам. На трассах, где платный проезд был введен после реконструкции (например, М-1 «Беларусь», М-3 «Украина» и М-4 «Дон»), предельный тариф был повышен с трех до пяти рублей за километр. А на дорогах, построенных с нуля (ЦКАД, М-12), предельная цена поднялась с трех до восьми рублей за километр. Максимальная стоимость проезда по платному мосту или путепроводу возросла с 21 рубля до 29 рублей за один километр.