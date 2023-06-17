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Дептранс предупредил о закрытии нескольких участков на МКАД

В Москве закроют несколько участков МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Дептранс предупредил о закрытии нескольких участков на МКАД
© РИА Новости

«С 18 до 21 июня в период с 01:00 до 05:00 для проезда будут закрыты несколько участков на МКАД», - сказано в сообщении.

Отмечается, что данная мера связана с проведением строительных работ. Движение прекратится на девяти участках кольцевой дороги.

В частности, ограничения коснутся внутренней стороны МКАД от съезда на Бусиновский проспект и Проектируемый проезд № 5450.

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Также будет ограничено движение по внешней стороне МКАД между шоссе Энтузиастов и Щелковским шоссе. Работы пройдут и на нескольких съездах со Сколковского шоссе.

Ранее стало известно, что южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) запустят в 2023 году.

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