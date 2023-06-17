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Дэвид Бекхэм представил два эксклюзивных Maserati

Известный британский футболист Дэвид Бекхэм, который по окончании спортивной карьеры стал владельцем команды Inter Miami CF высшей футбольной лиги США и Канады MLS, а также амбассадором бренда Maserati, теперь решил попробовать себя в роли дизайнера. Коллекция Fuoriserie DB Essentials, созданная спортсменом и заводской программой персонализации Maserati Fuoriserie, включает в себя два эксклюзивных автомобиля — купе MC20 и кроссовер Grecale.

Дэвид Бекхэм представил два эксклюзивных Maserati
© Maserati

Для спорткара Бекхэм выбрал цвет кузова Night Interaction Blue, отсылающий к классическому Maserati Ghibli образца 1967 года, а кроссовер Дэвид оформил в оттенке Verde Royale, посвящённом выпущенному тиражом 51 экземпляр в 1986 году Maserati Quattroporte Royale.

Оба автомобиля получили обивку салона коричневой кожей, оттенки которой отличаются для каждой из моделей, но в каждой машине появились памятная табличка. Шильдик, который подтверждает, что над дизайном моделей работал Дэвид Бекхэм, располагается либо на центральном тоннеле, либо на перегородке за спинками сидений.

Maserati
Maserati
Maserati
Maserati
Maserati
Maserati
Maserati
Maserati

Конфигурацию Fuoriserie DB Essentials для своего Maserati MC20 или Maserati Grecale теперь может выбрать любой клиент марки. Впоследствии марка обещает представить новые варианты оформления автомобилей, созданные совместно с другими звёздными поклонниками бренда.

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