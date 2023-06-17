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"Достойная машина": Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5

Новая Lada X-Cross 5 является достойным и удобным в управлении автомобилем. Так после тестовой поездки охарактеризовал машину вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Достойная машина. Очень удобная в управлении и комфортная в маневренности», - сказал Мантуров после поездки за рулем Lada X-Cross 5.

Он отметил, что у нового автомобиля мягкие и комфортные тормоза, и он «приёмистый в соответствии с классом» - отлично откликается на действия водителя.

Вице-премьер порекомендовал машину российским потребителям.

Торжественная церемония по открытию производства Lada X-Cross 5 состоялась сегодня на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

АвтоВАЗ может произвести около 10 тысяч Lada X-Cross 5 в этом году

Вице-премьер сел за руль и сделал круг по территории завода. Его пассажирами стали президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, губернатор Александр Беглов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее СМИ сообщали, что кроссовер Lada X-Cross 5 является копией китайского Bestune T77 от концерна FAW.

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