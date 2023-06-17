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Названа цена кроссовера Lada X-Cross 5

Стала известна стоимость нового кроссовера Lada X-Cross 5. В субботу её озвучил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает ТАСС.

Названа цена кроссовера Lada X-Cross 5
© ТАСС

«В среднем цена будет до 2,5 млн в зависимости от комплектации автомобиля», - сказал Соколов.

По его словам, это «достаточно адекватная» цена. Пока компания пока не ориентировала дилеров по поводу прейскурантов, это будет сделано это чуть позже.

В Петербурге сегодня торжественно открыли производство Lada X-Cross 5. Машины будут делать на бывшем заводе Nissan.

"Достойная машина": Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5

Во время церемонии открытия за руль Lada X-Cross 5 сел вице-премьер Денис Мантуров. По итогам тестовой поездки он назвал машину «достойной, приёмистой» и соответствующей классу.

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