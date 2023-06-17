Названа цена кроссовера Lada X-Cross 5

«В среднем цена будет до 2,5 млн в зависимости от комплектации автомобиля», - сказал Соколов.

По его словам, это «достаточно адекватная» цена. Пока компания пока не ориентировала дилеров по поводу прейскурантов, это будет сделано это чуть позже.