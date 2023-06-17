В совете при Минтрансе РФ призвали пересадить чиновников на общественный транспорт
Чиновникам следует запретить пользоваться личными автомобилями, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов.
Зотов пояснил, что чиновники уровня замминистра или замгубернатора могут без каких-либо проблем пользоваться общественным транспортом.
По его мнению, в Москве запрет на поездки на личной машине можно ввести для большинства чиновников. Он добавил, что «транспорт гораздо лучше работает».
В регионах, заметил Зотов, реализация этой инициативы будет способствовать развитию общественного транспорта.
По его оценке, не требуется вводить механизмы поощрения для тех, кто в рамках инициативы действительно откажется пользоваться личным автомобилем. Он уточнил, что следует просто сократить ведомственные автопарки и изменить концепцию работы многих чиновников.