$83.65-0.3191.63+0.67

В совете при Минтрансе РФ призвали пересадить чиновников на общественный транспорт

Чиновникам следует запретить пользоваться личными автомобилями, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов.

В совете при Минтрансе РФ призвали пересадить чиновников на общественный транспорт
© РИА Новости

Зотов пояснил, что чиновники уровня замминистра или замгубернатора могут без каких-либо проблем пользоваться общественным транспортом.

По его мнению, в Москве запрет на поездки на личной машине можно ввести для большинства чиновников. Он добавил, что «транспорт гораздо лучше работает».

В регионах, заметил Зотов, реализация этой инициативы будет способствовать развитию общественного транспорта.

По его оценке, не требуется вводить механизмы поощрения для тех, кто в рамках инициативы действительно откажется пользоваться личным автомобилем. Он уточнил, что следует просто сократить ведомственные автопарки и изменить концепцию работы многих чиновников.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители