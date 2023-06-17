Цены на платных дорогах могут вырасти

«Автодор» в июле рассмотрит вопрос об увеличении тарифов на проезд по платным дорогам. В феврале правительство разрешило компании поднять их в 2,6 раза, с 3 рублей до 5-8 рублей за километр, пишет РБК.

Проезд по платному мосту или путепроводу подорожал с 21 рубля до 29 рублей за километр.

Насколько будут подняты цены в этот раз, в «Автодоре» изданию не сообщили.