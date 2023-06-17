Новый минивэн Toyota Alphard полностью рассекречен до премьеры
Новый минивэн Toyota Alphard полностью рассекречен до премьеры. Китайским журналистам удалось раздобыть буклет Toyota, посвящённый однообъёмникам следующего поколения. Серия фотографий демонстрирует варианты оформления экстерьера и особенности оснащения. Заметно упрощать минивэн под материнской маркой Toyota не стала: у Alphard/Vellfire сохранились мультиконтурные кресла второго ряда с целой плеядой электрорегулировок и подставками для ног.
Toyota Alphard и Vellfire отличаются бамперами, радиаторной решёткой, дизайном дисков и расположением противотуманных фар. У Vellfire более агрессивный дизайн и низкопрофильные колёса. Отличий от соплатформенного Lexus LM больше: изменены все наружные кузовные панели, оптика и водительский интерфейс!
У минивэнов под материнской маркой мультимедиасистема и виртуальная приборная панель выполнены в духе других моделей Toyota. Сходство с «Лексусом» достигается за счёт закруглённой передней панели и аналогичного блока управления климатом. Особенность однообъёмников Toyota — традиционные дверные ручки и более сдержанные отделочные материалы.
Сюрпризов по технике не ожидается. Ставку сделают на гибридные системы на основе четырёхцилиндрового «атмосферника» 2.5, также вероятно появление негибридной модификации с тем же двигателем и вариатором. Вариантов с мотором V6 и механическим полным приводом не будет, но опционально Toyota предложит для минивэнов электрический полный привод E-Four.
Презентация Toyota Alphard/Vellfire нового поколения состоится в Японии 21 июня. Однообъёмник Alphard останется «глобальной» моделью, но география продаж пока не раскрыта. С задержкой появится информация о локальных минивэнах для ключевых рынков: например, в Китае такой точно появится.