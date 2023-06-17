Новый минивэн Toyota Alphard полностью рассекречен до премьеры. Китайским журналистам удалось раздобыть буклет Toyota, посвящённый однообъёмникам следующего поколения. Серия фотографий демонстрирует варианты оформления экстерьера и особенности оснащения. Заметно упрощать минивэн под материнской маркой Toyota не стала: у Alphard/Vellfire сохранились мультиконтурные кресла второго ряда с целой плеядой электрорегулировок и подставками для ног.

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Toyota Alphard и Vellfire отличаются бамперами, радиаторной решёткой, дизайном дисков и расположением противотуманных фар. У Vellfire более агрессивный дизайн и низкопрофильные колёса. Отличий от соплатформенного Lexus LM больше: изменены все наружные кузовные панели, оптика и водительский интерфейс!

Autohome.com.cn / Toyota

Autohome.com.cn / Toyota

Autohome.com.cn / Toyota

Autohome.com.cn / Toyota

У минивэнов под материнской маркой мультимедиасистема и виртуальная приборная панель выполнены в духе других моделей Toyota. Сходство с «Лексусом» достигается за счёт закруглённой передней панели и аналогичного блока управления климатом. Особенность однообъёмников Toyota — традиционные дверные ручки и более сдержанные отделочные материалы.

Autohome.com.cn / Toyota

Autohome.com.cn / Toyota

Autohome.com.cn / Toyota

Autohome.com.cn / Toyota

Autohome.com.cn / Toyota

Сюрпризов по технике не ожидается. Ставку сделают на гибридные системы на основе четырёхцилиндрового «атмосферника» 2.5, также вероятно появление негибридной модификации с тем же двигателем и вариатором. Вариантов с мотором V6 и механическим полным приводом не будет, но опционально Toyota предложит для минивэнов электрический полный привод E-Four.