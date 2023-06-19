Changan анонсировал две новинки для российского рынка

На официальном сайте марки Changan в России появились две пиктограммы новых моделей с подписью "скоро". В силуэтах угадываются большой пикап и замена кроссовера CS75 FL.

© www.autohome.com.cn

В России модели Changan часто появляются с большими задержками, поэтому неудивительно, что у нас до сих продаётся CS75 первой генерации с обновлённой в 2021 году внешностью. Тем временем в Китае первое поколение и вторая итерация CS75 представлены на рынке параллельно с 2019 года. Changan CS75 Plus - кроссовер второго поколения - в апреле нынешнего года прошёл уже через второй рестайлинг в стиле гаммы Uni.

В Китае Changan CS75 Plus предложен с бензиновыми моторами 1,5 и 2,0 литра мощностью 188 и 232 л.с. и 8-диапазонным "автоматом" Aisin, а также с гибридной трансмиссией iDD мощностью более 300 л.с. Привод во всех комплектациях - передний.

В России Changan CS75 FL продаётся по цене от 2 469 900 рублей за версию с передним приводом, от 2 689 900 рублей - за версию с 4WD.

www.autohome.com.cn

Пикап Changan Lantop представили осенью прошлого года. Модель доступна в версиях: стандартной - 5350 мм и удлинённой - 5600 мм. Ранее сообщалось, что модель может добраться до РФ под именем Hunter Plus с атмосферником 2,4 литра и "автоматом" (монопривод) и турбочетвёркой в паре с МКП (полныйпривод).