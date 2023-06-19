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АвтоВАЗ рассказал, сколько машин Lada есть в наличии у дилеров

Глава компании АвтоВАЗ раскрыл запасы автомобилей Lada у дилеров.

АвтоВАЗ рассказал, сколько машин Lada в наличии у дилеров
© © Lada

На складах и в автосалонах России хранится порядка 32-33 тысяч новых машин Lada, сказал генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24». По стране разбросано более 300 дилерских центров российской марки, и на каждый приходится примерно по сотне автомобилей. То есть, дефицита машин Lada на сегодняшний день нет.

В этом же интервью Соколов упомянул возможное подорожание Lada. По его словам, АвтоВАЗ старается сдерживать цены на текущем уровне. Однако на них влияет падение рубля по отношению к иностранным валютам, так как часть комплектующих для отечественных автомобилей продолжают завозить из-за рубежа. И если рубль продолжит снижение, придется скорректировать ценники, предупредил Соколов.

Параллельно автогигант борется с дилерскими наценками. На прошлой неделе продавцов попросили убрать из салонов машины с «допами» и оставить только экземпляры с «заводским пакетом» оборудования». Дилеров, завышающих стоимость выше положенного лимита, компания пообещала сурово наказывать.

АвтоВАЗ постепенно наращивает темпы производства. В следующем году он планирует собрать на 32 процента автомобилей больше, чем в нынешнем. Этому поспособствуют расширение актуального модельного ряда, а также присоединение третьей сборочной площадки — завода «Лада Санкт-Петербург» (экс-завод Nissan), на котором 17 июня стартовало производство кроссовера Lada X-Cross 5. В следующем году с петербургского конвейера должно сойти от 30 до 35 тысяч машин.

В мае АвтоВАЗ продал в России почти 24 тысяч новых автомобилей — в четыре раза больше, чем за тот же месяц 2022 года, когда рынок почти остановился. За пять месяцев 2023-го Лады разошлись в количестве 115,8 тысячи штук, что на 72,2 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

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