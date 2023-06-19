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В Госдуме предложили запретить чиновникам ездить на иномарках

В Госдуме предложили пересадить чиновников на российские автомобили. С такой идеей выступил депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев, сообщает РИА Новости. По его мнению дорогие иностранные машины как составляющая автопарка чиновников должны уйти в прошлое: им следует ездить на автомобилях, которые производятся в стране. Такой шаг будет полезен для отечественного автопрома, уверен Хамзаев, и поможет поднять качество российских машин на новый уровень.

В Госдуме предложили запретить чиновникам ездить на иномарках
© © Moscow-live.ru

По словам Хамзаева, в первую очередь запрет на иномарки нужно распространить на депутатов Госдумы и сенаторов РФ. Однако пересадить на отечественное в итоге следует всех чиновников. «Что производим, на том и ездим», — добавил он.

«Поверьте, как только у какого-нибудь важного чиновника зимой машина не заведется два-три раза и он опоздает на совещание — быстро найдут решения. Будут делать для людей, как для себя», — сказал депутат.

В начале июня автомобиль для чиновников показал АвтоВАЗ. Его назвали Lada Vesta Aura: это «растянутая» на 250 миллиметров версия Весты с увеличенным пространством для задних пассажиров, фиксированным подиумом с подстаканниками, отделкой кожей и улучшенной шумоизоляцией. В движение такой седан приводит 1,8-литровый турбомотор, работающий в связке с вариатором.

Предполагаемая стоимость составит 25 тысяч долларов или чуть больше двух миллионов рублей, в серию модель пустят в 2025 году. «Длинная» Веста может стать как чиновничьим транспортом, так и такси: по мнению главы АвтоВАЗа, она сгодится для тарифов комфорт и комфорт+.

Из-за ухода западных брендов автопарки — в том числе правительственные — находятся в поиске замены. Сообщалось о закупках региональными властями как российских, так и китайских машин. Пересадить чиновников на Lada еще в прошлом году предложил глава российского Минфина Антон Силуанов, подчеркнув важность политики импортозамещения.

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