На кадрах видно, что катер с корпусом, стилизованным под итальянский суперкар, на большой скорости движется по акватории в режиме глиссирования, время от времени отрываясь от воды. Капитан судна при этом машет снимающим рукой. На другом ролике плавсредство в виде Ferrari запечатлено в черте города, на заднем плане виден вантовый автомобильный мост.