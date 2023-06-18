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Житель Владивостока вышел в море на катере, стилизованном под Ferrari

Жители Владивостока заметили и сняли на видео красный суперкар Ferrari, двигающийся по воде. Об этом сообщает Telegram-канал "Svodka 25".

На кадрах видно, что катер с корпусом, стилизованным под итальянский суперкар, на большой скорости движется по акватории в режиме глиссирования, время от времени отрываясь от воды. Капитан судна при этом машет снимающим рукой. На другом ролике плавсредство в виде Ferrari запечатлено в черте города, на заднем плане виден вантовый автомобильный мост.

Ранее в акватории Малой Невки в Санкт-Петербурге патруль задержал катер, стилизованный под американский спорткар Ford Mustang. На крыше автомобиля заметили игрушечную желтую утку. Инспекторы ГИМС останавливали в Санкт-Петербурге плавучий Mustang и в 2022 году. После проверки документов водителя отпустили.

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