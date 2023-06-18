Автоэксперт выступил против маркировки моторного масла в России

«Ребята, которые торгуют контрафактом, ушлые, они подделывают любую маркировку. Сейчас большая беда в том, что никакая маркировка не спасёт. Если вводить проверочный кд, то стоимость масла подскочит так, что никто его покупать не будет. Делая экспертизу за последний год, мы обратили внимание, как много автомобилей потеряли двигатели, то есть буквально за две тысячи пробега, после смены масла. Проблема в том, что все синтетические масла имеют одну базу и друг от друга отличаются только набором присадок. Основа стоит недёшево. Ну и набор присадок концерны набирают, чтобы отличить масло для своего автомобиля. Страшно, когда вам под видом какого-нибудь Castrol или Mobil зальют отработку или просто помесь каких-то масел минеральных».