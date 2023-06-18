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Автоэксперт выступил против маркировки моторного масла в России

Ранее специалисты заявили, что до 50% этой продукции в стране — фальсификат. Руководитель экспертно-диагностической фирмы ДЭКС Андрей Лемигов рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что маркировка не поможет избавиться от подделок.

Автоэксперт выступил против маркировки моторного масла в России
© телеграм-канал Говорит Москва

«Ребята, которые торгуют контрафактом, ушлые, они подделывают любую маркировку. Сейчас большая беда в том, что никакая маркировка не спасёт. Если вводить проверочный кд, то стоимость масла подскочит так, что никто его покупать не будет. Делая экспертизу за последний год, мы обратили внимание, как много автомобилей потеряли двигатели, то есть буквально за две тысячи пробега, после смены масла. Проблема в том, что все синтетические масла имеют одну базу и друг от друга отличаются только набором присадок. Основа стоит недёшево. Ну и набор присадок концерны набирают, чтобы отличить масло для своего автомобиля. Страшно, когда вам под видом какого-нибудь Castrol или Mobil зальют отработку или просто помесь каких-то масел минеральных».

Лемигов добавил, что лучше не гнаться за известным производителем, а найти точно новое масло, даже менее популярной марки.

«Лучше купить новое хорошее масло, может быть, с меньше звонкостью в бренде. Например, «Лукойл». Мой совет — покупать масло, чтобы оно было наверняка новым, чистым, не отфильтрованным. Не из условного «Ашана», где канистра не 8 тысяч, а 3 тысячи, какая радость».

Глава совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин заявил, что готов поддержать введение маркировки автозапчастей и автомобильных масел при наличии инициатив от отрасли.

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