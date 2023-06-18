Самый хардкорный пикап Great Wall обрел новый салон
В Китае на автосалоне в Макао дебютировал Great Wall Artillery образца 2023 года. От модели двухлетней давности новинка отличается интерьером: переосмыслен интерфейс, заменены передняя панель, центральный тоннель, руль и даже дверные карты! Как и прежде версия Artillery не стремится к роскоши: двухцветных вариантов отделки не предусмотрено, нельзя заказать цифровую приборную панель.
Great Wall Artillery — заводская внедорожная версия пикапов Pao/Poer, которая отличается укороченной колёсной базой, простой двухместной кабиной, лифтованной подвеской, форсированным двигателем, а также аксессуарами вроде лебёдки и шноркеля. Рецепт сохранён: внешне грузовичок длиной 4963 миллиметра и вовсе не поменялся.
Утилитарный салон с монохромным дисплеем аудиосистемы и шайбами регулировок климата в прошлом: у Artillery появился широкоформатный тачскрин, модный нефиксируемый селектор трансмиссии и беспроводная зарядка для гаджетов. В целом интерьер такой же, как у обычных пикапов 2023 модельного года в небогатых комплектациях.
Техника не поменялась. Хардкорный грузовичок доступен только с бензиновым 2,0-литровым турбомотором, 8-ступенчатым автоматом и жёстко подключаемым полным приводом с понижающей передачей и блокировками межколёсных дифференциалов. Относительно обычных Pao/Poer отдача увеличена до 218 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента.
Выбирать оснащение не придётся: Great Wall Artillery доступен с единственным набором опций и ценой 182 800 юаней. По сравнению с предшественником цена увеличилась примерно на два процента, но в реальности переплата окажется больше, ведь пикапы старого образца предлагают со скидками.