Самый хардкорный пикап Great Wall обрел новый салон

В Китае на автосалоне в Макао дебютировал Great Wall Artillery образца 2023 года. От модели двухлетней давности новинка отличается интерьером: переосмыслен интерфейс, заменены передняя панель, центральный тоннель, руль и даже дверные карты! Как и прежде версия Artillery не стремится к роскоши: двухцветных вариантов отделки не предусмотрено, нельзя заказать цифровую приборную панель.

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Great Wall Artillery — заводская внедорожная версия пикапов Pao/Poer, которая отличается укороченной колёсной базой, простой двухместной кабиной, лифтованной подвеской, форсированным двигателем, а также аксессуарами вроде лебёдки и шноркеля. Рецепт сохранён: внешне грузовичок длиной 4963 миллиметра и вовсе не поменялся.

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Утилитарный салон с монохромным дисплеем аудиосистемы и шайбами регулировок климата в прошлом: у Artillery появился широкоформатный тачскрин, модный нефиксируемый селектор трансмиссии и беспроводная зарядка для гаджетов. В целом интерьер такой же, как у обычных пикапов 2023 модельного года в небогатых комплектациях.

Техника не поменялась. Хардкорный грузовичок доступен только с бензиновым 2,0-литровым турбомотором, 8-ступенчатым автоматом и жёстко подключаемым полным приводом с понижающей передачей и блокировками межколёсных дифференциалов. Относительно обычных Pao/Poer отдача увеличена до 218 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента.