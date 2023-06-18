JAC начал продажи стильного хэтчбека на 45% дешевле «Москвича 3e»

На китайский рынок вышел первенец суббренда Yttrium — «дочки» JAC, которая будет продавать только электромобили. Новинку назвали Yttrium 3, стартовая цена за 95-сильный вариант с запасом хода 405 километров — 89 900 юаней (эквивалент 1,06 миллиона рублей). Для сравнения Sehol E40X — предвестник «Москвича 3e» — в Китае стоит 160 800 юаней (эквивалент 1,9 миллиона рублей).

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JAC Yttrium 3 — четырёхметровый хэтчбек, созданный на платформе-скейтборд с литий-железо-фосфатной батареей. Доступны варианты с передним приводом и электродвигателем мощностью 95 или 136 лошадиных сил, в первом случае под полом тяговая батарея ёмкостью 41 киловатт-час, во втором — 51,5 киловатт-часа. Запас хода — 405 или 505 километров (CLTC).

JAC

JAC

JAC

В базовой версии есть дисковые тормоза всех колёс, 16-дюймовые легкосплавные диски, медиасистема с 12,8-дюймовым тачскрином, виртуальная приборная панель, полностью светодиодная оптика и контурная подсветка. Опции — передние кресла с подогревом и вентиляцией, 15,6-дюймовый сенсорный дисплей, панорамная крыша, кожаный салон и автопилот второго уровня.