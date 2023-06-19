Раскрыта внешность нового китайского рамного внедорожника BAIC
Минпромторг Китайской Народной Республики раскрыл внешность внедорожника Beijing BJ40 второго поколения. Известно, что новинка сохранит исходную конструкцию с неразрезным задним мостом, полным приводом и понижающей передачей, но лишится дизеля. Для россиян разработка нового Beijing BJ40 любопытна, ведь актуальный внедорожник скоро начнут собирать в Калининграде.
По фотографиям можно сделать вывод, что Beijing BJ40 обзаведётся цельнометаллическим пятидверным кузовом, а армейский вариант со съёмным пластиковым верхом и скошенными снизу дверями останется в прошлом. От сходства с Jeep Wrangler тоже не останется и следа: у новинки собственное лицо.
На фото: рама нового Beijing BJ40 вместе с агрегатами и навесным оборудованием
Длина/ширина/высота вездехода второго поколения равны соответственно 4790/1940/1895 миллиметрам, колёсная база — 2760 миллиметров. Подтверждён бензиновый 2,0-литровый турбомотор мощностью 245 лошадиных сил. О коробке передач информации нет, но актуальная модель оснащается японским 8-ступенчатым автоматом. Вероятно, схема с жёстко подключаемым полным приводом сохранится.
Серийное производство нового Beijing BJ40 планируют запустить в сентябре, а значит премьера не за горами. Актуальная модель с бензиновым 2,0-литровым двигателем стоит от 160 до 273 тысяч юаней (эквивалент 1,9-3,2 миллиона рублей). Для сравнения в России BAIC BJ40 оценён в 3,76 миллиона рублей, но поставки пока не начались.