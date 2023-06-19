Роскошный минивэн Dongfeng: фотографии и технические подробности

Минпромторг Китайской Народной Республики раскрыл внешность и характеристики Forthing Yuguan: бензин-электрической модели, которая намерена бросить вызов бестселлеру сегмента MPV — Buick GL8. В активе минивэна сдержанная внешность, солидные габариты и современная начинка. Сначала новинку предложат в виде заряжаемого гибрида с двигателем объёмом 1,5 литра.

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Forthing Yuguan — вторая попытка концерна Dongfeng покорить сегмент минивэнов. Для россиян модель по-своему интересна, ведь первенец марки — относительно недорогой однообъёмник Yacht — недавно начали продавать в нашей стране, да и бизнес-седаны Dongfeng теперь предлагают официально.

Dongfeng / Autohome.com.cn

Длина/ширина/высота Forthing Yuguan равны соответственно 5251/1920/1810 миллиметрам, колёсная база — 3018 миллиметров. Таким образом, китайский минивэн на 30 сантиметров длиннее и на семь сантиметров шире, чем уходящая Toyota Alphard! Впрочем, по высоте однообъёмник Dongfeng уступает конкуренту 13,5 сантиметра. А ещё пока подтверждена единственная силовая установка: бензин-электрическая на основе 190-сильного турбомотора.