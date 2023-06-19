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Kia отзовет 99 тысяч новых Sportage из-за проблем с тормозами

Компания Kia отзовет 99 тысяч новых Sportage из-за проблем с тормозами. Корейский автопроизводитель выяснил, что из-за дефекта диафрагмы усилителя тормозов герметичность системы может быть нарушена. Проблема выявлена у 98 944 кроссоверов пятого поколения, выпущенных в 2022-2023 годах. Автомобили, попадающие в группу риска, уже выявлены; оповещать владельцев Sportage о необходимости внепланово посетить дилера Kia начнут с 21 июля.

Kia отзовет 99 тысяч новых Sportage из-за проблем с тормозами
© KIA

Kia не уточняет, почему на кроссоверах оказались неправильные вакуумные усилители тормозов. Известно, что с проблемой увеличения усилия на педали тормоза столкнулись 73 американских владельца Sportage. Дефект не стал причиной аварий и несчастных случаев, но из-за «завоздушивания» системы интенсивность торможения может снизиться.

Kia обещает бесплатно устранить неисправность на всех 98 944 кроссоверах, проданных на рынке США. В других странах аналогичных отзывных кампаний не инициировано, так что проблема может быть связана с поставщиком диафрагмы усилителя тормозов для американских Kia Sportage.

В России Kia Sportage пятого поколения официально продавали всего несколько месяцев. Сейчас в нашу страну в основном ввозят машины, предназначенные для рынка Казахстана. Есть и более экзотические варианты: например, китайский Sportage, построенный на базе Hyundai ix35.

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