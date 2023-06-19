Renault официально презентовала новый купе-кроссовер Rafale

Наверняка, многие знают, что кузовная модификация «купе-кроссовер» еще не так давно являлась прерогативой сегмента роскоши. Однако, как пишет Центральная Служба Новостей, французский автопроизводитель Renault решил нарушить это негласное правило.

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Конструкторы компании банально «скрестили» новую модель с Renault Arkana. Напомним, что этот автомобиль существует уже более трех лет. В итоге свет увидела довольно крупная модель, которую назвали в честь гоночного самолета 1934-го года.