Компания Renault официально презентовала новый купе-кроссовер Rafale
Наверняка, многие знают, что кузовная модификация «купе-кроссовер» еще не так давно являлась прерогативой сегмента роскоши. Однако, как пишет Центральная Служба Новостей, французский автопроизводитель Renault решил нарушить это негласное правило.
Конструкторы компании банально «скрестили» новую модель с Renault Arkana. Напомним, что этот автомобиль существует уже более трех лет. В итоге свет увидела довольно крупная модель, которую назвали в честь гоночного самолета 1934-го года.
Rafale представляет собой стремительный внедорожник D-сегмента. Глядя на его внешний вид, можно прийти к выводу, что он используюет новый язык дизайна бренда. Представленный купе-кроссовер имеет гибридную силовую установку, максимальная мощность которой составляет 200 лошадиных сил.