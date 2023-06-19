В России появился соперник Kia Rio от Suzuki

Один из частников привез в Россию новый седан Suzuki Ciaz. Как выяснила "Российская газета", за машину 2023 года выпуска попросили 2 299 500 рублей.

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В объявлении говорится, что у выставленного на продажу автомобиля 1,5-литровый бензиновый мотор с отдачей 105 лошадиных сил и 138 Нм крутящего момента. Двигатель работает вместе с четырехдиапазонной автоматической коробкой передач.

Среди оборудования Ciaz значатся ABS, две подушки безопасности, EBD, ESP, TS (противобуксовочная система), электроусилитель руля. Салон - бежевая кожа, отделка под "алюминий/дерево". У седана есть климат-контроль, круиз-контроль, бортовой компьютер, задний парктроник, электрозеркала с обогревом.

Напомним, Suzuki Ciaz вставшая на конвейер восемь лет назад, предназначена для государств Юго-Восточной Азии - особенно она популярна в Китае, Индии, Таиланде и Индонезии.

Длина автомобиля составляет 4490 мм, ширина - 1730 мм, а высота - 1485 мм (при колесной базе в 2650 мм). Планировалось, что модель официально начнут поставлять на российский рынок под названием Alvio, однако этого так и не произошло.