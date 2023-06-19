$83.65-0.3191.63+0.67

Редчайший родстер Fiberfab Centurion на базе Corvette выставили на аукцион

Редчайший родстер Centurion от калифорнийской компании Fiberfab выставили на аукционе Artcurial. Как пишет журнал Auto.ru, автомобиль является кит-каром на базе Chevrolet Corvette первого поколения 1958 года выпуска — в общей сложности в мире существует от 5 до 12 таких машин.

Редчайший родстер Fiberfab Centurion на базе Corvette выставили на аукцион
© Artcurial.com

Fiberfab в разные годы занималась производством стекловолоконных кузовов для Ford Mustang, Jaguar E-type и Willys и других автомобилей. Кроме того, компания делала и оригинальные модели, вроде Aztec GT, Valkyrie и Avenger GT — они были вдохновлены Ford GT40.

Fiberfab Centurion был создан сооснователем фирмы Уорреном Гудвином под впечатлением от гоночного прототипа Chevrolet XP-87, который выиграл национальный американский чемпионат SCCA в 1960 году. С точки зрения дизайна он считается предвестником серийного Corvette второго поколения.

В рекламе Centurion компания напрямую заявляла, что кузов прекрасно подойдет для обновления старого Corvette. Из-за сходства автомобилей концерн General Motors пытался запретить их продажу через суд, однако в результате проект свернули по иной причине: Гудвин уличил жену в измене с главным механиком, убил ее и оказался в тюрьме.

Согласно объявлению на сайте Artcurial, выставленный на аукцион Centurion был куплен текущим владельцем в 2018 году, который его полностью отреставрировал. На родстере установлен 4,6-литровый двигатель мощностью 287 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач. Экземпляр, предположительно, является единственным в Европе — выручить за него планируют от 120 до 160 тысяч евро.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители