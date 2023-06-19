Редчайший родстер Fiberfab Centurion на базе Corvette выставили на аукцион

Редчайший родстер Centurion от калифорнийской компании Fiberfab выставили на аукционе Artcurial. Как пишет журнал Auto.ru, автомобиль является кит-каром на базе Chevrolet Corvette первого поколения 1958 года выпуска — в общей сложности в мире существует от 5 до 12 таких машин.

© Artcurial.com

Fiberfab в разные годы занималась производством стекловолоконных кузовов для Ford Mustang, Jaguar E-type и Willys и других автомобилей. Кроме того, компания делала и оригинальные модели, вроде Aztec GT, Valkyrie и Avenger GT — они были вдохновлены Ford GT40.

Fiberfab Centurion был создан сооснователем фирмы Уорреном Гудвином под впечатлением от гоночного прототипа Chevrolet XP-87, который выиграл национальный американский чемпионат SCCA в 1960 году. С точки зрения дизайна он считается предвестником серийного Corvette второго поколения.

В рекламе Centurion компания напрямую заявляла, что кузов прекрасно подойдет для обновления старого Corvette. Из-за сходства автомобилей концерн General Motors пытался запретить их продажу через суд, однако в результате проект свернули по иной причине: Гудвин уличил жену в измене с главным механиком, убил ее и оказался в тюрьме.