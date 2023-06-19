$83.65-0.3191.63+0.67

Госавтоинспекция Москвы представила портрет среднего мотоциклиста-нарушителя

Столичная Госавтоинспекция представила портрет среднестатистического мотоциклиста-нарушителя. Это мужчина в возрасте от 26 до 35 лет, работник непроизводственной сферы, имеющий среднее специальное или высшее образование. При этом его водительский стаж составляет более десяти лет.

ГАИ Москвы представила портрет среднего мотоциклиста-нарушителя
© Российская Газета

По данным московского ГИБДД за 5 месяцев этого года в столице зарегистрировано 193 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей, управляющих мототранспортом. В результате ДТП 8 человек погибли и 195 получили ранения различной степени тяжести. При этом в каждом десятом ДТП водители мототранспрота не имели водительского удостоверения или советующей категории управления транспортным средством.

Анализ нарушений правил дорожного движения, из-за нарушения которых при ДТП гибнут и страдают люди, показывает, что наиболее часто водители двухколесного транспорта выбирают скорость, не соответствующую правилу. А также не соблюдают дистанцию, нарушают правила расположения транспортных средств на проезжей части. Еще одна причина аварий - несоблюдение очередности проезда.

Кстати, сегодня, 19 июня, отмечается Всемирный день мотоциклиста. В Москве на дорогах уже передвигается более 100 тысяч любителей этой техники.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители