ГАИ Москвы представила портрет среднего мотоциклиста-нарушителя

Столичная Госавтоинспекция представила портрет среднестатистического мотоциклиста-нарушителя. Это мужчина в возрасте от 26 до 35 лет, работник непроизводственной сферы, имеющий среднее специальное или высшее образование. При этом его водительский стаж составляет более десяти лет.

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По данным московского ГИБДД за 5 месяцев этого года в столице зарегистрировано 193 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей, управляющих мототранспортом. В результате ДТП 8 человек погибли и 195 получили ранения различной степени тяжести. При этом в каждом десятом ДТП водители мототранспрота не имели водительского удостоверения или советующей категории управления транспортным средством.

Анализ нарушений правил дорожного движения, из-за нарушения которых при ДТП гибнут и страдают люди, показывает, что наиболее часто водители двухколесного транспорта выбирают скорость, не соответствующую правилу. А также не соблюдают дистанцию, нарушают правила расположения транспортных средств на проезжей части. Еще одна причина аварий - несоблюдение очередности проезда.