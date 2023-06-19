Вступили в силу новые справочники средней стоимости запчастей по ОСАГО
С сегодняшнего дня начали действовать новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО. По оценке Российского союза автостраховщиков, средняя стоимость запчастей в очередной актуализированной версии по сравнению с ценами предыдущей версии, которая применяется с 19 марта, увеличилась на 0,9%. Об этом сообщил президент РСА и Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.
Он напомнил, что в результате начавшейся осенью 2022 года стабилизации ситуации с запчастями, цены в справочниках начиная с версии, вышедшей 19 сентября 2022 года, начали понемногу снижаться: так, в справочнике от 19 марта они снизились по сравнению со справочником от 19 декабря на 6,4%. Новые справочники остались в среднем на уровне марта 2023 года, однако по разным маркам автомобилей мы видим различные тенденции. Если в предыдущей версии практически по всем маркам было снижение цен, то по новой версии это не так: по Mercedes-Benz, Land Rover, Lexus, Infiniti отмечается рост на 12-14%, по ВАЗ, Kia, Hyundai, Volkswagen, Renault - снижение на 3-7%.
"Стабилизация цен на запчасти в целом действует на тариф ОСАГО: в течение первых четырех месяцев этого года средняя цена полиса "автогражданки" постоянно снижается. Так, если в январе 2023 года она составила 8 037 рублей, то в феврале - 8 029 рублей, в марте снизилась до 7 826 рублей, а в апреле стала ниже еще на 6% и составила уже 7 341 рубля. Таким образом, с начала года в связи с начавшейся стабилизацией на рынке запчастей и возросшей конкуренцией между страховыми компаниями за безубыточных автовладельцев средняя премия по ОСАГО стала ниже почти на 10%", - сказал Евгений Уфимцев.